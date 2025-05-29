Kayseri'de Benzinlikte Kavga: Servis Sürücüsü ve Yakınları Çalışanı Hastanelik Etti

Kayseri'de Benzinlikte Kavga: Servis Sürücüsü ve Yakınları Çalışanı Hastanelik Etti
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Kayseri'nin Talas ilçesinde bir benzinlikte meydana gelen kavga sonucu bir servis sürücüsü ve yakınları, benzinlik çalışanını hastanelik etti. Olayın ardından polis ekipleri, servis sürücüsünü gözaltına aldı ve saldırıya uğrayan personel şikayetçi oldu.

Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan kavgada bir servis sürücüsü ve yakınları benzinlik çalışanını hastanelik etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Bilge Kağan Caddesi üzerinde bulunan bir benzinlikte meydana gelen olayda, iddiaya göre aracını geri manevra yaptığı esnada müşteriye çarpmak üzereyken uyarılması üzerine müşteriye hakaret eden servis şoförü A.G., benzinlik çalışanı B.G. isimli kadın ve pompa görevlisi A.M.'ye de hakaret etti. Görevli personel tarafından uyarılmasına rağmen hakaret ve tehdit etmeye devam eden servis sürücüsü daha sonra yakınlarını alarak benzinliğe geri geldi ve B.G.'yi darp etmek istedi. Grup, kavgayı ayırmak isteyen pompa görevlisi A.M.'ye saldırırken, pompa görevlisi darp sonucunda hastanelik oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzüne aldığı darbelerle yaralanan A.M., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de servis sürücüsü A.G. ve yanındaki şahısları gözaltına aldı. Benzinlik personeli şahıslardan şikayetçi olurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, "Vatandaşımızın 24 saat sığınabildiği, kentlerin ışıklı gece bekçileri olan istasyonlarımızda çalışma arkadaşlarımıza yapılan bu saldırıyı esefle kınıyorum. Yaralanan arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, saldırganlar için de adaletin yerini bulacağına inanıyorum" dedi.

Kavga anı kamerada

Öte yandan meydana gelen kavga ise benzinliğin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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