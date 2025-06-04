Kayseri'de Balkondan Düşen Yaşlı Adam Kurtarıldı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde balkondan düşen 70 yaşındaki M.A., itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinin balkonunda düşen yaşlı adam için ekipler seferber oldu. Çilingir yardımıyla girilerek ulaşılan şahıs tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Bozantı Caddesi üzerindeki 8 katlı apartmanın 5. katında oturan M.A. (70) balkonda düştü. Komşularının durumu fark edip bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekiplerce ilk müdahalesi yapılan M.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa