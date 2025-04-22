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Kayseri'de Bal Tenekelerinde 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bal tenekeleri içerisinde gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Bal tenekeleri içerisinde 10 kilo sıvı uyuşturucu yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan ve narkotik arama köpeği 'Jack'ın da katıldığı operasyonda bal tenekeleri içerisine gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu il dışından Kayseri'ye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda; narkotik arama köpeği 'Jack' ile yapılan aramalarda bal tenekeleri içine saklanmış 20 parça halinde toplam 10 kilo 250 gram sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili H.A. gözaltına alınırken hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak' suçundan işlem başlatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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