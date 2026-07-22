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Otomobile arkadan çarptı, saldırmak için aracından indi, 337 bin TL ceza yedi

Otomobile arkadan çarptı, saldırmak için aracından indi, 337 bin TL ceza yedi
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Kayseri'de panelvan aracıyla önündeki otomobile arkadan çarpan ve kaza sonrası saldırı amacıyla araçtan inen sürücüye 337 bin 431 TL idari para cezası uygulandı. Araç trafikten men edilirken ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Kayseri'de panelvan aracıyla önünde ilerleyen otomobile arkadan çarpan ve kaza sonrası saldırı amacıyla araçtan inen sürücüye 337 bin 431 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medya ihbarlarıyla ilgili çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, panelvan aracıyla önünde ilerleyen otomobile arkadan çarpan ve kaza sonrası saldırı amaçlı araçtan inen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplamda 337 bin 431 TL idari para cezası yazıldı. Araç trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine geçici süreliğine el konuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, bir aracın kurallara aykırı egzoz kullanarak, çevreye rahatsızlık vermesiyle ilgili ihbarı da değerlendiren ekipler aracı tespit etti. Araç sürücüsne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 6 bin 719 TL cezai işlem uygulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

gürültülü egzoz kullanımı için kesilen ceza çok az belkide bu trafik magandası için bir cep harçlığıdır.! en azından 50.000 TL olmalıdır.! ancak o zaman caydırıcı olur.!

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