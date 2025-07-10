Kayseri'de Aranan 24 Kişi Yakalandı

Kayseri'de Aranan 24 Kişi Yakalandı
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Kayseri'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 24 kişi, çeşitli suçlardan sabıkalı olarak yakalandı. Emniyet yetkilileri, halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde il genelinde haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 72 ekip ve 216 personelle gerçekleştirilen operasyonlarda; 'kasten yaralama', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'hürriyetinden yoksun kılma' ve 'tehdit' gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 67 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 şahıs saklandıkları adreslerde yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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