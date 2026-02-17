Haberler

Kayseri'de büyü yaptığı iddia edilen 2 çocuk yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, apartmanın kapısına ve koridorlarına idrar ve toz dökerek büyü yaptığı iddia edilen 2 çocuk, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

SIVIYI VE TOZU APARTMANA DÖKTÜLER

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi'nde bir apartmanda iddiaya göre kapı önlerinde ve binanın koridorlarında sıvı ve toz türü şeyler gören bina sakinleri, durumu anlamak için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde bir kadın ile bir erkeğin yanlarında getirdiği sıvı ve tozu büyü yapmak için kapı önlerine ve koridora döktüklerini görünce vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

KAMERALARDAN YAKALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan kamera incelemelerinde olayı E.A. (16) ve H.D.'nin (17) gerçekleştirdiği belirlendi.

E.A. ve H.D. ekipler tarafından yakalanarak, gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
