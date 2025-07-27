Kayseri'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boş arazide başlayan anız yangını, evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Tavlusun mahallesi Atatürk 1 caddesi üzerinde bulunan boş arazide anız yangını çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. - KAYSERİ