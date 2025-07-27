Kayseri'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kayseri'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boş bir arazide başlayan anız yangını, çevredekilerin ihbarıyla hızla müdahale edilerek evlere sıçramadan söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boş arazide başlayan anız yangını, evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Tavlusun mahallesi Atatürk 1 caddesi üzerinde bulunan boş arazide anız yangını çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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