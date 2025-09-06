Haberler

Kayseri'de Alkollü Sürücü Trafik Kazası Geçirdi

Kayseri'de Alkollü Sürücü Trafik Kazası Geçirdi
Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alkollü bir sürücü, ışıkta bekleyen bir araca arkadan çarparak takla attı. Kazada yaralanan olmadı, sürücünün ehliyetine el kondu ve ceza uygulandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alkollü sürücü ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarparak, takla attı. Kazada yaralanan olmazken, 2.14 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine el konularak, cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sivas Bulvarında meydana gelen trafik kazasında; M.Ö. yönetimindeki 38 LE 072 plakalı otomobille ışıkta bekleyen 38 ALL 197 plakalı otomobile arkadan çarparak, takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolun bir kısmını kapatarak güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.Ö. ve yolcu olan eşine müdahale etmek istedi. M.Ö. ve tedaviyi kabul etmezken, yapılan kontrollerde M.Ö.'nün 2.14 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.Ö.'nün ehliyetine 6 ay el konulurken, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL idari para cezası yazıldı. Otomobiller çekici ile kaldırıldı.

M.Ö. ifadesi alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
