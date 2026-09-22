Haberler

Kayseri'de alkollü sürücü polis kovalamacası sonunda yakalandı, 400 bin TL ceza aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de alkollü sürücü polis kovalamacası sonunda yakalandı, 400 bin TL ceza aldı
Güncelleme:
+33 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, uzun süren kovalamaca sonucu Kocasinan'da yakalandı. Yapılan kontrolde 1.58 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 400 bin TL idari para cezası verildi; ehliyeti 6 ay süreyle alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, uzun süren kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde, 1.58 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 400 bin TL idari para cezası uygulanırken, kovalamaca anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi üzerinde polis ekipleri şüphe üzerine M.K. yönetimindeki 38 ACL 210 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına riayet etmeyen M.K. otomobiliyle kaçmaya başladı. Ekiplerden kaçmak için her yolu deneyen M.K. uzun süren kovalamaca sonucu Kocasinan ilçesinde bağlı Osmangazi Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda kıstırılarak, yakalandı. Yapılan kontrollerde M.K.'nin 1.58 promil alkollü olduğu belirlendi. M.K.'ya trafiğin ilgili maddelerinden 400 bin TL idari para cezası yazıldı. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan M.K. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan M.K.'nın kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaçmak için her yolu deneyen M.K.'nın ara yollara girerek izini kaybettirmeye çalıştığı anlar anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
2026 KPSS iptal mi olacak? 1,7 milyon adayı ilgilendiren dava açıldı

Yüz binlerce adayı ilgilendiriyor! 2026 KPSS için iptal adımı attılar

Düğünde havaya açılan ateş kadını vurdu! Aksaray'da 10 magandadan 9'u tutuklandı

Havaya sıktılar, kurşun bir kadına isabet etti! 9'u cezaevinde
Fenerbahçe'de Mert Müldür ameliyat oldu! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçe'nin yıldızı ameliyat oldu! 8 hafta forma giyemeyecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım'da 4 sakatlık

Eyvah eyvah! A Milli Takım'da 4 sakatlık
Şampiyonluk oranlarında Amedspor sürprizi

Amedspor farkını yine ortaya koydu
Kırıkkale'de aranan hükümlü, 19 yıl 8 ay hapis cezasıyla gizli bölmede yakalandı

"Gizli bölme" daha fazla gizleyemedi! 7 aydır aranan kadın yakalandı
Yemen’de pazar yerine balistik füzeli saldırı

Çatışmaların şiddetlendiği ülkede pazar yerine balistik füzeli saldırı
2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme

2 milyar TL'yi yurt dışına çıkarıyorlardı! MASAK son anda işlemi durdu
Kayseri Melikgazi'de tırla çarpışan otomobil takla attı, sürücü burnu kanamadan çıktı

Tırla çarpışan otomobil takla attı! Sürücünün durumuna herkes şaşır
Ödül gecesinde korkutan anlar! Usta oyuncu Şerif Sezer rahatsızlandı

Ünlü oyuncu ödül gecesinde rahatsızlandı! Apar topar götürüldü