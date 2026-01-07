Haberler

Polise çarpıp kaçan şahıs, olay yerine gelince yakayı ele verdi: 1'i polis 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, alkollü bir sürücü polis memuruna ve bir vatandaşa çarparak kaçtı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yakalanan sürücünün 2.83 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, araç inceleyen polis memuruna ve bir vatandaşa çarpıp kaçtı. Olaydan yarım saat sonra merak edip olay yerine gelen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yapılan kontrollerde şahsın 2.83 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Serdar T., yönetimindeki 38 ST 608 plakalı otomobille başka bir araçta inceleme yapan polis memuru S.T.'ye ve Ö.B.'ye çarparak, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, Serdar T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından polis memuru S.T. ve Ö.B.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olaydan yaklaşık yarım saat sonra merak edip olay yerine gelen Serdar T., polis ekiplerinin dikkatiyle yakalandı. Serdar T. ekipler tarafından gözaltına alınırken, yapılan kontrollerde Serdar T.'nin 2.83 promil alkollü olduğu ve alkol nedeniyle daha önceden 3 kez ehliyetinin alındığı belirlendi. Serdar T.'ye 'alkollü araç kullanmak' ve 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan toplamda 37 bin 356 TL idari para cezası yazıldı.

Gözaltına alınan Serdar T. işlemler için karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
