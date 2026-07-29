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Kayseri’de alev alan elektrikli araç bomba gibi patladı... O anlar kamerada

Kayseri’de alev alan elektrikli araç bomba gibi patladı... O anlar kamerada
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde şarj olduğu sırada alev alan elektrikli SUV tarzı araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında bomba gibi patladı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şarj olduğu sırada alev alan elektrikli SUV tarzı araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında bomba gibi patladı. Olayda yaralanan olmazken, yangın ekiplerin uzun süreli çalışmaları sonucu söndürülürken, patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, M.A.'ya ait 38 PT 074 plakalı elektrikli SUV tarzı araç şarj olduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında araç adeta bomba gibi patladı. Patlamada yaralanan olmazken, ekiplerin yangın battaniyesi ile müdahale ettiği yangın uzun süreli çalışmalar sonucu söndürüldü. Araçta geniş çaplı maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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