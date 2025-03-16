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Kayseri'de Akülü Tekerlekli Sandalyedeki Engelli Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Akülü Tekerlekli Sandalyedeki Engelli Kişi Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, akülü tekerlekli sandalyedeki engelli şahıs bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı akülü tekerlekli sandalyedeki bulunan engelli şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Beyazşehir Mahallesi Alparslan Türkeş bulvarı üzerinde M.D. (52) idaresindeki 34 GFT 214 plakalı otomobil, tekerlekli sandalye ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan engelli ve kimliği belirlenemeyen vatandaşa çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan vatandaşın ilk müdahalesini yaparak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Engelli şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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