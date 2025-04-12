Kayseri'de Ahır ve Ev Çöktü, 37 Hayvan Telef Oldu

Kayseri'nin İncesu ilçesinde ahır ve üzerindeki evin çökmesi sonucu 37 hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Şeyhşaban Mahallesi'nde meydana gelen olayda; İsmail Çakmak'a ait ev ve altındaki ahır kar yağışı nedeniyle çöktü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaşamadığı evde yaralanan olmazken, ahırda kalan 35 küçükbaş ile 2 eşek öldü.

Ekiplerin enkaz kaldırma çalışması sürüyor. - KAYSERİ