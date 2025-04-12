Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var

13 maddelik talep listesi gündem yarattı, DEM Parti'den açıklama var
Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler

Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu
Türkiye'nin tavuk devine kesilen ceza miktarı büyük tartışma yarattı

Türkiye'nin tavuk devine kesilen ceza miktarı büyük tartışma yarattı
Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Antalya'dan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Kayseri'de Ahır ve Ev Çöktü, 37 Hayvan Telef Oldu

Kayseri'de Ahır ve Ev Çöktü, 37 Hayvan Telef Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin İncesu ilçesinde kar yağışı nedeniyle bir ev ile altındaki ahırın çökmesi sonucu 37 hayvan telef oldu. Jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede enkaz kaldırma çalışması yapıyor.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde ahır ve üzerindeki evin çökmesi sonucu 37 hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Şeyhşaban Mahallesi'nde meydana gelen olayda; İsmail Çakmak'a ait ev ve altındaki ahır kar yağışı nedeniyle çöktü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaşamadığı evde yaralanan olmazken, ahırda kalan 35 küçükbaş ile 2 eşek öldü.

Ekiplerin enkaz kaldırma çalışması sürüyor. - KAYSERİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.