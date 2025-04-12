Kayseri'de Ahır ve Ev Çöktü, 37 Hayvan Telef Oldu
Kayseri'nin İncesu ilçesinde kar yağışı nedeniyle bir ev ile altındaki ahırın çökmesi sonucu 37 hayvan telef oldu. Jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede enkaz kaldırma çalışması yapıyor.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde ahır ve üzerindeki evin çökmesi sonucu 37 hayvan telef oldu.
İlçeye bağlı Şeyhşaban Mahallesi'nde meydana gelen olayda; İsmail Çakmak'a ait ev ve altındaki ahır kar yağışı nedeniyle çöktü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaşamadığı evde yaralanan olmazken, ahırda kalan 35 küçükbaş ile 2 eşek öldü.
Ekiplerin enkaz kaldırma çalışması sürüyor. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa