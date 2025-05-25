Kayseri'de 940 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de 940 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Kayseri'de polis ekipleri, 940 kilo kaçak tütün ele geçirerek bir şüpheliyi gözaltına aldı. Y.K. isimli şahsın, diğer illerden temin ettiği tütünleri piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 940 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri Y.K.'nin (38) diğer illerden temin ettiği kaçak tütünleri kentte piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın adresini tespit eden ekipler, aracında arama yaptı. Yapılan aramada 940 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatılan şüpheli emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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