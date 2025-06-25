Kayseri'de 92 Yaşındaki Adam Balkondan Düşerek Çamaşır İpine Asıldı

Kayseri'de 92 Yaşındaki Adam Balkondan Düşerek Çamaşır İpine Asıldı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 92 yaşındaki D.Y., balkondan dengesini kaybederek düştü. Çamaşır ipine asılarak düşüşünü engelleyen yaşlı adam, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1. kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek yere düşen yaşlı adam, çamaşır ipine asılı kalarak beton zemine çakılmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Apaydın Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1. katında meydana gelen olayda, 92 yaşındaki D.Y. balkonda durduğu esnada dengesini kaybetti. Yere düşerken balkondaki çamaşır ipine takılan ve asılı kaldığı ipin hızını kesmesi ile düşen D.Y., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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