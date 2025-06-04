Kayseri'de 79 Yaşındaki Uyuşturucu Torbacısı Yakalandı

Kayseri'de 79 Yaşındaki Uyuşturucu Torbacısı Yakalandı
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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 79 yaşındaki bir şahıs, saklandığı evde gözaltına alındı ve 670 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yaşlı şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 79 yaşındaki torbacı yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 79 yaşındaki şahıs saklandığı evde gözaltına alınırken, yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda M.M. yakalanırken, narkotik arama köpeği ETA ile arama yapıldı. Yapılan aramada, 670 gram narkotik madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yaşlı şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - 3.Sayfa
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