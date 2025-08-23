Kayseri'de 68 Yaşındaki Prostat Kanseri Hastası Eşinin Yataklarında Ölü Bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 68 yaşındaki prostat kanseri şahıs, yatağında eşi tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Erciyesevler Mahallesi Güney Caddesi'nde ikamet eden prostat kanseri S.C. (68), eşi tarafından market dönüşü yatağında hareketsiz şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından S.C.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - KAYSERİ