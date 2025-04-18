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Kayseri'de 670 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de 670 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Kayseri'de jandarma ekipleri, çay ve tütün tespit köpeği ile gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında toplam 670 paket kaçak sigara buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından çay ve tütün tespit köpeği ile yapılan çalışmalarda 670 paket kaçak sigara yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri - Malatya Karayolu üzerinde yol kontrol devriyesinde çay ve tütün tespit köpeği ile yapılan çalışmalarda iki ayrı tırda toplam 670 paket kaçak sigara bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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