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Kayseri'de 54 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Kayseri'de 54 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Muzaffer Acer (54), evinde ölü bulundu. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Acer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm sebebi otopsi sonrası netleşecek, soruşturma sürüyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 54 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Cami Geçidi Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında ikamet eden Muzaffer Acer'den (54) uzun süre haber alamayan eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Muzaffer Acer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Acer'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Muzaffer Acer'in kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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