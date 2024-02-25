Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de 47 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Güncelleme:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 47 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan bir hırsızlık olayında şahısların, sigaraları çalmak için açtıkları delik görenleri şaşırttı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 47 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan bir hırsızlık olayında şahısların, sigaraları çalmak için açtıkları delik görenleri şaşırttı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'nce kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda; 67 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 62 şüpheli şahıs yakalandı. Bu şahıslardan suça karıştığı tespit edilen 17 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Çalmak için cama delik açtılar

Öte yandan, bazı hırsızlık olayları da güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Meydana gelen bir hırsızlık olayında şahıslar, çalmış oldukları sigaraları çıkarmak için cama delik açtı. Açtıkları delikten sigaraları atan şahıslar, güvenlik kameralarınca kaydedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tanyeli kanser mi? Tanyeli ne kanseri? Tanyeli hasta mı, Tanyeli hastalığı ne? Tanyeli kimdir? Tanyeli kaç yaşında, nereli, evli mi, gerçek adı ne? Tarihte bugün ne oldu? 23 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 24 Şubat'ta doğan ünlüler! 24 Şubat'ta ne oldu? 24 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 25 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Şubat'ta yaşananlar! River Plate Boca Juniors maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? River Plate Boca Juniors ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? AZ Alkmaar Ajax maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? AZ Alkmaar Ajax ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Panathinaikos Kifisias maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Panathinaikos Kifisias ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Real Madrid Sevilla maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Real Madrid Sevilla ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Milan Atalanta maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Milan Atalanta ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Juventus Frosinone maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Juventus Frosinone ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Manisa FK Gençlerbirliği maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Manisa FK Gençlerbirliği ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Trabzonspor Adana Demirspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Trabzonspor Adana Demirspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Fatih Karagümrük Alanyaspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Fatih Karagümrük Alanyaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title