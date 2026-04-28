Kayseri'de 46 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. (41) yakalandı. F.Ç. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

