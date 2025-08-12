Kayseri'de 30 Kişi Tahliye Edildi: Yangın Elektrik Tesisatından Çıktı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 30 kişinin tahliye edildiği bina yangının, elektrik tesisatından çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, 14 katlı binanın 13'üncü katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yoğun dumandan dolayı evlerinde mahsur kalan vatandaşlar yardım istedi. İtfaiye ekipleri, öncelikle bebek ve çocukları binadan tahliye ederken, aşağıda bekleyen aileleri çocuklarına kavuştuğu anlarda gözyaşı döktü. Bir itfaiye eri, 14'üncü kattan aldığı çocuğu sırtında aşağı indirirken kendi oksijen maskesini çocuğa taktı. Yangın ekipler tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürülürken, binada mahsur kalan çoğunluğu çocuk, 30 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerden 8'i ambulanslarla tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yapılan incelemede, binanın elektrik tesisatında sorun olduğu ve yangının bu yüzden 13'üncü katta bulunan panodan çıktığı öğrenildi. - KAYSERİ