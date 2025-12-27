Kayseri'de 2025 yılında 10 bin 797 aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de 2025 yılında polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, en yükseği 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 10 bin 797 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik 2025 yılında yapılan çalışmalarda, 'hırsızlık', 'yağma', 'dolandırıcılık', 'kasten öldürme', 'resmi belgede sahtecilik', 'cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 30 yıl ile 155 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 15 şahıs yakalandı. Çeşitli suçlardan 20-30 yıl arası hapis cezası bulunan 28 şahıs, yine çeşitli suçlardan 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 98 ve 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 bin 375 şahsın da aralarında bulunduğu, toplam 4 bin 516 aranan şahıs yakalanarak, cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan ifadeye yönelik toplam 6 bin 281 aranan şahıs yakalanırken, 2025 yılında toplamda 10 bin 797 aranan şahıs yakalandı. - KAYSERİ