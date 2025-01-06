Üye Girişi
Haberler
ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı

ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı
ABD'nin Kuzey Kore korkusu: Rusya ile yapılan kritik anlaşmadan rahatsız oldular

ABD'nin Kuzey Kore korkusu! Rusya ile son anlaşma rahatsız etti
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
MHP'den gündem yaratacak 'af' açıklaması: Hiçbir görüş, ideoloji, örgüt dışarıda bırakılamaz

"Hiçbir görüş, ideoloji, örgüt dışarıda bırakılamaz"

Kayseri'de 2 Gündür Kaybolan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Kayseri'de 2 Gündür Kaybolan Kadın Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki F.A.'dan 2 gündür haber alınamıyordu. Yapılan ihbar sonrası evine yapılan baskında F.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gesi Fatih Mahallesi Dağıstan 1 Sokak'ta yaşayan F.A.'dan (55) 2 gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, F.A.'yı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiğiıs belirlndi. F.A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ferdi Tayfur'un damadından pes dedirten sözler
img

Sigaraya okkalı zam
img

Polis memurunun hareketi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?

Ferdi Tayfur'un damadından pes dedirten sözler
Maçın bitmesini bile bekleyemedi: Rakip futbolcudan Arda'yı şaşkına çeviren talep

Gollerinden çok konuşuluyor! Rakip futbolcudan Arda'yı şaşırtan talep
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net mesaj!
Ağzından çıkan kelimeye dikkat: Herkes Fatih Terim'in gol sevincini konuşuyor

Ağzından çıkan kelimeye dikkat! Herkes bu gol sevincini konuşuyor

Son Dakika Haberleri

Bursa elektrik kesintisi! 7 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 7 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Ferdi Tayfur damadı Muhammet Aydın kim? Yeni Konya İl Emniyet Müdürü kim oldu? Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Ocak Salı Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Ocak Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 7 Ocak Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamaları!! Osimhen yeğeni kim, Osimhen yeğeni Galatasaray'da mı oynuyor? Tarotta 6. kart ne anlama gelir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.