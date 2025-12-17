Haberler

2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 gündür kayıp olan 62 yaşındaki A.S., evinde ölü bulundu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi 6225 Sokak'ta ikamet eden A.S.'den (62) 2 gündür haber alamayan yakınları ikametine geldi. İkamete girdiklerinde A.S.'yi yerde hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde A.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
