Kayseri'de 2 Bin 375 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 bin 375 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Tomarza ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çay ve tütün köpeği ile yol kontrol devriye faaliyeti yapıldı. Kayseri-Malatya karayolu üzerinde yapılan faaliyette toplam 2 bin 375 paket bandrolsüz sigara ile 275 kilogram bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ