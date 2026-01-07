Haberler

17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 'yağma' suçundan 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.D.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadele kararlılıkla devam edecek.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'yağma' suçundan hakkında 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda hakkında 'Yağma' suçundan 17 yıl 8 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.D. (30) saklandığı adreste yakalandı. M.D. işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
