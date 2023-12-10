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Kayseri'de 17 yaşındaki genç kız pencereden düşerek hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 9. kattaki ikametinin penceresinden düşen 17 yaşındaki Hayrunnisa hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

9. kattan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 9. kattaki ikametinin penceresinden aşağı düşen 17 yaşındaki Hayrunnisa hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Tınaztepe mahallesi 3049. sokak üzerinde meydana gelen olayda; Hayrunnisa G.'yi 9. kattaki ikametinin penceresinden aşağı düştüğünü görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Hayrunnisa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, ev ve çevresinde inceleme yaparken genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri Güvenlik Soruşturma Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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