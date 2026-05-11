16 yaşındaki kızı öldürmekten yeniden yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kayseri'de arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği evde pompalı tüfekle vurulan 16 yaşındaki kızın katil zanlısı, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği evde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki kızın katil zanlısı, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandı. Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararı doğrultusunda sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kayseri'de 16 yaşındaki İ.N.T.'nin 17 Ağustos 2021 tarihinde İncesu ilçesinde arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği evde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılanan B.A., Yargıtay'ın bozma kararının ardından Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık B.A., avukatları ve İ.N.T.'nin ailesinin avukatları katıldı. Sanığın avukatları, olayın kaza olduğunu, B.A.'nın 5 senedir tutuklu bulunduğunu ve bu süreçte çok yıprandığını söyleyerek, beraat talebinde bulundu.

Kararı görüşmek üzere ara veren mahkeme heyeti, sanık B.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. - KAYSERİ

