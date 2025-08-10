Kayseri'de 16 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de 16 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 16 suç kaydı bulunan ve 13 yıl 9 ay hapis cezası olan E.E.'yi yakaladı. Yapılan operasyonda şahıs cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Yunus Timleri ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında; 'Hırsızlık', 'Yağma', 'Tehdit', 'Kasten Yaralama', 'Mala Zarar Verme' ve 'İşyeri Dokunulmazlığının İhlali' gibi suçlardan 16 farklı suç dosyası ile aranan ve toplam 13 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. yakalandı. İşlemleri tamamlanan E.E. daha sonra cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
