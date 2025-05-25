Kayseri'de 14 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de 14 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Kayseri'de polis ekipleri, 'hırsızlık' ve 'silahla tehdit' suçlarından toplam 14 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.'yı yakaladı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen şahıs, cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de 2 suçtan toplamda 14 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; hakkında 'hırsızlık' ve 'silahla tehdit' suçlarından toplam 14 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (29) yakalandı.

Cezaevi firarisi de olduğu öğrenilen şüpheli, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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