Kayseri'de 14 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri, 'hırsızlık' ve 'silahla tehdit' suçlarından toplam 14 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.'yı yakaladı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen şahıs, cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de 2 suçtan toplamda 14 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; hakkında 'hırsızlık' ve 'silahla tehdit' suçlarından toplam 14 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (29) yakalandı.
Cezaevi firarisi de olduğu öğrenilen şüpheli, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa