Kayseri'de 14 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de 14 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de polisin 6 ay süren saha çalışması sonucu düzenlediği operasyonda, hakkında 3 farklı suçtan 6 ayrı aranma kaydı ve 14 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. İşlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 3 farklı suçtan 14 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar, aralıksız sürüyor. Ekipler tarafından 6 ay süren saha çalışmaları sonucu, belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, hakkında 'dolandırıcılık', 'hırsızlık' ve 'suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi' suçlarından 6 ayrı aranma kaydı bulunan ve 14 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. (34) yakalandı.
İşlemleri tamamlanan S.Y. cezaevine teslim edildi.