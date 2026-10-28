Kayseri'de 14 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 3 farklı suçtan 14 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar, aralıksız sürüyor. Ekipler tarafından 6 ay süren saha çalışmaları sonucu, belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, hakkında 'dolandırıcılık', 'hırsızlık' ve 'suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi' suçlarından 6 ayrı aranma kaydı bulunan ve 14 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. (34) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan S.Y. cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı