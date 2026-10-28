Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri'de 14 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de 14 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de polisin 6 ay süren saha çalışması sonucu düzenlediği operasyonda, hakkında 3 farklı suçtan 6 ayrı aranma kaydı ve 14 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. İşlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 3 farklı suçtan 14 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar, aralıksız sürüyor. Ekipler tarafından 6 ay süren saha çalışmaları sonucu, belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, hakkında 'dolandırıcılık', 'hırsızlık' ve 'suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi' suçlarından 6 ayrı aranma kaydı bulunan ve 14 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. (34) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan S.Y. cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
Netanyahu'ya sandık darbesi! Muhalifler sokaklarda kutlama yapıyor

Netanyahu'ya sandık darbesi! Muhalifler sokaklarda kutlama yapıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar var
'11 taklalı' gol sevinciyle gündem olmuştu! Şimdi de Guinness rekorunun peşinde

Tüm ülkede fenomen haline gelmişti! Guinness rekorunun peşine düştü
Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf

İstifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf
Seçim yenilgisi sonrası Ben-Gvir'in danışmanından olay sözler: İsrail halkı aptal

Seçim sonuçları Ben-Gvir cephesini küplere bindirdi
İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti

İsrail destekçisi Hollywood yıldızı da seçimde oy kullandı

Niğde'de 22 yaşındaki genç kız çatı katında ölü bulundu

Babası polisti! Genç kızın ölümünde korkunç iddia
Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan’ın Yunan basınına mülakat verdiği iddialarına yalanlama

Dışişleri'nden Bakan Fidan hakkındaki 'Yunan basını' iddialarına yanıt