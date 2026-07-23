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'Yağma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

'Yağma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
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Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'yağma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. yakalanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet, huzuru bozanlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'yağma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, hakkında 'yağma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. (42) yakalandı. İşlemleri tamamlanan A.Ş. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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