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Kayseri'de 1 Ton 102 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de 1 Ton 102 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Develi'de bir şahsın kaçak tütün piyasaya süreceği bilgisi üzerine gerçekleştirdiği operasyonda 1 ton 102 kilo kaçak tütün ele geçirirken, Z.O. isimli şahıs gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 ton 102 kilo kaçak tütün ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın dış illerden temin ettiği kaçak tütünleri piyasaya süreceği bilgisi alınması üzerine çalışma yapıldı. Yapılan operasyonda Z.O. yakalanırken, aracında yapılan aramalarda ise 1 ton 102 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili Z.O. gözaltına alınarak işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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