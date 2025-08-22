Kaynarca'da Trafik Kazası: Sürücü Takla Attı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi D014 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Ters dönen otomobilde sıkışarak yaralanan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Kaynarca-Karasu D014 Karayolu Kulaklı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 54 VF 732 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışma neticesinde, ters dönen otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü N.A. bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA