Kaynarca'da Trafik Kazası: Sürücü Takla Attı

Kaynarca'da Trafik Kazası: Sürücü Takla Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi D014 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Ters dönen otomobilde sıkışarak yaralanan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Kaynarca-Karasu D014 Karayolu Kulaklı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 54 VF 732 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışma neticesinde, ters dönen otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü N.A. bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenomen anne merak edilen soruyu yanıtladı: Oğlumun üstün zekalı olduğunu nasıl anladım?

8 yaşındaki oğlunun üstün zekalı olduğunu böyle anladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücüdeki rahatlığa bak! Trafikte akılalmaz görüntüler

Sürücüdeki rahatlığa bak! Trafikte akılalmaz görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.