Sakarya'da tarım aracı su kanalına savruldu: 2 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tarım aracı, kontrolden çıkarak su kanalına girdi. Kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Birlik Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, patpat olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi neticesinde su kanalına savruldu. Kazada sürücü C.B. ile yanındaki eşi A.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

