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Kaynarca'da Samanlık Yangını: 1 Yaralı ve 5 Bin Balya Kül Oldu

Kaynarca'da Samanlık Yangını: 1 Yaralı ve 5 Bin Balya Kül Oldu
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çıkan samanlık yangını, komşu ahırlara da sıçradı. Yangında 1 kişi yaralandı, 1 buzağı telef oldu, 1 buzağı yaralandı ve 5 bin balya saman kül oldu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, komşunun ahırına da sıçradı. Alevlerin sıçradığı toplam iki ahır ve iki samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 1 kişinin yaralandığı yangında; 1 buzağı telef oldu, 1 buzağı yaralandı ve 5 bin balya samanda küle dönüştü.

Yangın, Nevrin Mahallesi üzerinde bulunan samanlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, samanlıkta çıkan yangın bitişiğinde bulunan diğer samanlık ve 2 ahıra sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen A.C. yaralanırken, 1 buzağı telef oldu, 1 buzağı da yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Toplam 5 bin balya samanın da alevlere teslim olduğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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