Park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Topçu Mahallesi Dağağzı Sokak'ta park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA