Sakarya'daki kazada ağır yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

D-014 kara yolunda Karasu istikametinden Kaynarca yönüne seyreden 54 AKH 974 plakalı hafif ticari araç, Kulaklı Mahallesi kavşağından dönüş yapmak isteyen 34 ACR 534 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluşurken, araçlarda bulunan 1'i ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki Halil Acar'ın sevk edildiği Kaynarca Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. - SAKARYA

