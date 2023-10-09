Kaymakam Zor, vatandaşlar bir araya geldi

Köy gezilerini sürdüren Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, vatandaşlarla bir araya geldi.

Çemişgezek ilçesindeki görevine başlayan Kaymakam Cüneyt Zor, ilçeyi bütünüyle tanımak ve sorunlarını yerinde görmek, vatandaşlarla görüşerek genel durum tespiti yapmak amacıyla köy gezilerini sürdürüyor. Bu çerçevede ilçeye bağlı Ulukale, Gülbahçe, Doğanalan, Dedebeyli ve Güneybaşı köylerinde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Zor, incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Zor, talepleri de dinledi.

Ziyaret ettiği köylerde şehit kabirlerini de ziyaret eden Kaymakam Cüneyt Zor, "Devletimizin imkanlarını doğru sevk ve idare ile vatandaşlarımıza etkin hizmet sunarak, ihtiyaçların aciliyetini gözeterek, köylerimizin en iyi şartlara kavuşması için çaba içinde olacağız" dedi. - TUNCELİ