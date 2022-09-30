Kaymakam traktör koltuğuna oturup pancar hasadı yaptı 3. Sayfa Haberleri Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, traktörün koltuğuna oturup pancar hasadı yaptı. Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, traktörün koltuğuna oturup pancar hasadı yaptı. Pancar hasadının başladığı Bolvadin'de protokol üyeleri ile tarlaya giden Kaymakam Bolat, çiftçilerle hasat yaptı. Fahrettin Ciğerci isimli çiftçinin tarlasında pancar sökümü yapan Kaymakam Bolat, bir süre Ciğerci ile sohbetti. Pancar alım fiyatının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ciğerci, emeği geçenlere teşekkür etti. Pancar sökümü yapan Kaymakam Bolat'ın makineyi kullanırken sergilediği performans ise profesyonellere taş çıkarttı. Etkinliğe Kaymakam Bolat'ın yanı sıra Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Sökmen, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ve İlçe Tarım Müdürü Rıfat Akşahan'da katıldı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Taner BOLAT Karahisar Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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