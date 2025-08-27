Kaymakam Enver Özderin, Pınarhisar Köylerini Ziyaret Etti

Kaymakam Enver Özderin, Pınarhisar Köylerini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Pınarhisar İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Cevizköy ve Tozaklı köylerinde vatandaşlarla buluşarak sıkıntı ve taleplerini dinledi, devam eden çalışmaları inceledi.

Kırklareli'nin Pınarhisar İlçe Kaymakamı Enver Özderin, köylerle bir araya gelerek sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Pınarhisar ilçesine bağlı Cevizköy ve Tozaklı köylerini ziyaret eden Kaymakam Enver Özderin, vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntı ve talepleri dinledi. Köylerde yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Özderin, çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mahsun Kırmızıgül, 25 yıl sonraki buluşmanın detaylarını açıkladı

25 yıllık küslüğün ardından masada konuşulanlar ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 salise için 1 yıl çalıştı, işte sonuç

16 salise için 1 yıl çalıştı, işte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.