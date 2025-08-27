Kaymakam Enver Özderin, Pınarhisar Köylerini Ziyaret Etti

Kırklareli'nin Pınarhisar İlçe Kaymakamı Enver Özderin, köylerle bir araya gelerek sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Pınarhisar ilçesine bağlı Cevizköy ve Tozaklı köylerini ziyaret eden Kaymakam Enver Özderin, vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntı ve talepleri dinledi. Köylerde yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Özderin, çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi. - KIRKLARELİ