Kaymakam Bilici yaralıları hastanede ziyaret etti

Afyonkarahisar'da dün meydana gelen ve 33 kişinin yaralandığı servis kazasında Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici hastanede tedavileri süren yaralıları ziyaret etti.

Afyonkarahisar'da dün meydana gelen ve 33 kişinin yaralandığı servis kazasında Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici hastanede tedavileri süren yaralıları ziyaret etti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bolvadin-Emirdağ karayolu Suvermez Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ç. idaresindeki 03 HM 749 plakalı işçileri taşıyan midibüse, kavşaktan geçtiği sırada M.B. yönetimindeki 54 AGU 626 plakalı kamyonet çarptı. Kazada 33 kişi yaralandı. Kazanın ardından Kaymakam Bilici, Emirdağ Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 22 yaralıyı ziyaret etti. Ziyarette Bilici hastaların sağlık durumları ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler aldı. - AFYONKARAHİSAR