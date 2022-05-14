Kaykay pistinde mahsur kalan çocuğun yardımına itfaiye yetişti - Haberler

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Kaykay pistinde mahsur kalan çocuğun yardımına itfaiye yetişti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kaykay pistinde mahsur kalan çocuğun yardımına itfaiye yetişti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde indiği kaykay ve paten pistinden çıkamayan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde indiği kaykay ve paten pistinden çıkamayan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi Alaettin Kurt Stadının yanında bulunan paten ve kaykay alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.O. (13) isimli çocuk, arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmek için piste geldi. Bir süre sonra pistin alt kısmına inen çocuk, buradan bir türlü çıkamadı. Bunun üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, çocuğu mahsur kaldığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. B.O. isimli çocuk, koyulan merdivenle itfaiye ekiplerinin yardımıyla pistten kurtarıldı. Çocuğun yukarıya çıkmasının ardından ise arkadaşları hem B.O.'yu hem de itfaiye ekiplerini alkışladı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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