Kayısı dolandırıcısı polisten kaçamadı

Malatya'da bir vatandaşa ait 7 bin TL değerindeki kuru kayısıyı aldıktan sonra parasını ödemeden kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Malatya'da bir vatandaşa ait 7 bin TL değerindeki kuru kayısıyı aldıktan sonra parasını ödemeden kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Doğanyol ilçesinde meydana gelen olayda, kendini tüccar olarak tanıtan N.S., A.A.'ya ait ürünlere alıcı oldu. İkili arasında yapılan görüşmelerde 7 bin TL üzerinde anlaşma sağlanırken, ürünleri teslim alan N.S. ödemeyi ATM'den çekeceği para ile yapacağını söyleyerek A.A. ile birlikte para çekmeye giderken aracına binerek kaçtı.

A.A.'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri N.S.'yi yakalayarak gözaltına alırken, el konulan kayısılar sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi. - MALATYA