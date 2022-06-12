Kayısı bahçesindeki yangın büyümeden söndürüldü - Haberler

- Kayısı bahçesindeki yangın büyümeden söndürüldü

MALATYA - Malatya'da bir kayısı bahçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Battalgazi ilçesinde bir vatandaşa ait kayısı bahçesinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bölgede çalışma yapan Battalgazi Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından fark edilen yangın ekipler tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Yangından sonradan haberdar olan bahçe sahibi ise Battalgazi Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.