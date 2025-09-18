Haberler

Kayıp Yaşlı Kadın Resim Kursunda Bulundu

Kayıp Yaşlı Kadın Resim Kursunda Bulundu
Aydın'ın Efeler ilçesinde kaybolduğu düşünülen 58 yaşındaki M.A.'nın, resim kursunda olduğu anlaşıldı. Komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve ekipleri alarma geçiren yaşlı kadının, resim kursunda olduğu ortaya çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2064 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, KOAH hastası olduğu öğrenilen 58 yaşındaki M.A.'dan komşuları uzun süre haber alamadı. M.A.'nın oğlu ile görüşen ve onun da annesine ulaşamadığını öğrenen komşular, yaşlı kadının hayatından şüphe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri kapıyı açmak için hidrolik makası hazırladı. O esnada komşuları yaşlı kadına telefonla ulaşırken, yaşlı kadının resim kursunda olduğu öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenen komşuları derin bir nefes alırken, ekipler normale döndü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
