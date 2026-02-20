Haberler

Edirne'de aranan yaşlı adam Gelibolu'da bulundu

Edirne'de aranan yaşlı adam Gelibolu'da bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde kayıp olarak aranan 78 yaşındaki Mümin Şimşek, Gelibolu'da bir otobüste bulundu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmaları sonuçlandı.

Edirne'nin Keşan ilçesi Kadıköy köyünde bir süredir kayıp olarak aranan yaşlı adam, Gelibolu ilçesinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mümin Şimşek'ten (78) bir süredir haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Şimşek'in en son damadı ile yaptığı görüşmede, kendisinin işi olduğunu ve sabah hayvanlarına bakmasını istediğini söylediği öğrenildi. Arama çalışmaları devam ederken, Şimşek, Keşan-Gelibolu yolunda durdurduğu bir otobüse binerek gittiği Gelibolu'da bulundu.

Otobüs sürücüsünün yapılan haberleri görmesinin ardından aileyle irtibata geçip emniyet ile jandarma ekiplerine bilgi verilmesinin ardından yaşlı adamın bulunarak köyüne getirildiği öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler