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Kayıp Şahıs Park Halindeki Aracında Ölü Bulundu

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Tünay İkan, aracında hareketsiz halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede darp veya kesi izi olmadığı belirlendi ve cenazesi morga kaldırıldı.

Kayıp şahıs aracında ölü bulundu

MANİSA - Manisa'da ailesinin bir gün önce kayıp ihbarında bulunduğu şahıs, park halindeki aracında ölü bulundu.

Yunusemre ilçesine bağlı Mesir Mahallesi 5129 Sokak'taki boş arsada park halinde duran 64 BH 801 plakalı hafif ticari araçta hareketsiz duran bir şahsı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kimlik incelemesinde hayatını kaybeden şahsın Tünay İkan olduğu ve ailesinin bir gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Herhangi bir darp ve kesi izin bulunmayan İkan'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze aracıyla Merkez Efendi Devler Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayıp Şahıs Park Halindeki Aracında Ölü Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖNDER AYDIN - 3.Sayfa

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