Haberler

Kaybolan şahıs jandarma tarafından bulundu

Kaybolan şahıs jandarma tarafından bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da kaybolduğunu ihbar eden epilepsi hastası D.D., jandarma ekipleri tarafından bulundu ve sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Elazığ'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kaybolduğunu ifade eden şahıs, jandarma tarafından bulanarak ailesine teslim edildi.

Bingöl'den Elazığ'a geldiğini belirten D.D. (57), epilepsi hastası olduğunu, yolunu kaybettiğini ve bulunduğu yeri bilmediğini ifade ederek jandarmadan yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde yoğun bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda şahsın, Kalkankaya Köyü Çoban Çeşmesi mevkiinde, Elazığ-Bingöl Devlet Karayolu üzerinde olduğu tespit edildi. Sağlık durumu kontrol altına alınan şahıs, tedbir amaçlı Karakoçan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan sağlık kontrollerinin ardından D.D., ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı

Bak sen şu hadsizin ettiği laflara! Türkiye'yi de işin işine kattı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Zincir markette akılalmaz görüntü

Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler
Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Yıldız Tilbe tansiyon hastalığı nedeniyle hastaneye başvurdu

Hayranlarını korkuttu